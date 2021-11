Нарушение менструального цикла - причины и лечение сбоя месячных - iPress.ua #google_pedestal_container {display: none;} .google-auto-placed {display: none;} #mys-wrapper{display: none;} УКР Регистрация Вход RSS ПОЛИТИКА

/ Нарушение менструального цикла - причины и лечение сбоя месячных /> Фото: из свободного доступа остановка “критических дней” является одним из распространенных поводов посещения гинеколога. Это может быть вызвано как беременностью, так и заболеваниями репродуктивной системы. При нормальном цикле 21-35 дней, остановка в неделю — это вариант нормы. Однако, если характер, обильность и продолжительность месячных поменялись, — пришло время сходить к доктору в Медицинский центр R+ https://rplus.com.ua/doctors/. Почему задерживаются месячные? Самые часто встречающиеся причины сбоя в цикле условно делятся на три вида: Связанные с физиологией — резкая смена климатических условий, жесткие диеты, стресс. Обусловленные патологическими процессами в организме — недуги и инфекции половых органов, гормональные сбои, сопутствующие заболевания. Вызванные приемом лекарственных средств — гормонов, глюкокортикостероидов, антикоагулянтов. Менструальные проблемы могут свидетельствовать не только о болезни. У женщин, достигших 40 лет, это могут быть первые маркеры приближающейся менопаузы. Из-за естественного снижения количества яйцеклеток, имеют место циклы без овуляции. Однако, нарушения цикла в этом возрасте могут указывать и на серьезные вопросы с системой репродукции. остановка и нерегулярные менструации у девушек-подростков также не редкость, из-за гормональной перестройки организма. Но, не стоит исключать генетические патологии и даже раннюю беременность. Сбой месячных — это следствие, а принимать меры нужно против болезни или причины, его вызвавшей. Лишь специалист после сбора анамнеза и диагностики сможет выписать подходящую терапию. Особенности классификации и симптоматика нарушений цикла Разновидности проблем с месячным циклом: Дисменорея характеризуется сильными болями внизу живота Гиперменорея — слишком обильные месячные. Меноррагия длится до недели, очень обильна и с болевыми ощущениями. Полименорея — очень короткий цикл (меньше 21 дня) с длительным течением. Олигоменорея — маленькая длительность, только 1-2 дня. Опсоменорея — когда месячные идут раз в пару месяцев. Гипоменорее отличительный малый объем кровянистых выделений. Какие же симптомы наблюдаются: тянущие ощущения внизу живота и в районе поясницы;

хроническая усталость и раздражительность;

резкие скачки массы тела;

интенсивные головные боли (мигрени). Многие пациентки отмечают весенние сбои в цикле. Врачи связывают это со сменой сезонов, снижением иммунитета и авитаминозом. Как диагностировать и лечить сбои менструации? Если женщина заметила странности с циклом нужно идти к врачу. Кроме осмотра, специалист может рекомендовать: мазки на микрофлору;

анализы на ЗППП;

анализ биохимии крови;

кольпоскопию и гистероскопию;

УЗИ брюшной полости и груди. Иногда, нужно посетить эндокринолога. На основе собранных данных формируется протокол лечения: медикаментами, чтобы купировать воспалительные процессы и излечить половые инфекции;

гормонотерапией — для коррекции гормонального фона;

операцией — когда обнаружены новообразования;

стимуляцией иммунитета через приема витаминов, посильной физической нагрузки, правильного питания. Врачи Центра R+ не рекомендуют заниматься самолечением. Детские и взрослые гинекологи с большим опытом установят причину и назначат адекватную терапию. А как насчет профилактики нарушений? Мониторинг состояния здоровья, в том числе, репродуктивного, — главная задача женского пола. Рекомендации, в качестве профилактических мероприятий сбоя цикла: нет вредным привычкам;

здоровый образ жизни;

спорт без нагрузок;

правильное и сбалансированное питание;

избегать стрессов;

не переохлаждаться;

использовать презервативы;

нет случайным половым связям;

довольно спать. Календарь менструации в гаджетах — полезный инструмент контроля за циклом месячных. Таким образом можно отследить нерегулярность, необычный характер, непривычную длительность и тревожащие симптомы. Также, каждая женщина должна ходить к гинекологу ежегодно, даже если нет жалоб, в целях профилактики. Вовремя обнаруженная дисфункция в R+ излечивается намного быстрее, не приводит к осложнениям и прочим неприятностям. Как лечат нарушение менструального цикла и почему его нужно лечить. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



