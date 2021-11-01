|В Техасе планируют "напечатать" на 3D-принтере самый большой в мире жилой район
|01.11.2021 13:35
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В городе Остин, штат Техас, США, на 3D-принтере собираются "напечатать" самый большой жилой район в мире.
Напечатанные дома будут иметь свободную планировку и отличаться друг от друга
Об этом сообщает Interesting Engineering.
Над соответствующим проектом сейчас работают компании Lennar Group, строящей жилые дома в США с 1954 года и ICON, занимающейся инновационными строительными технологиями.
Сообщается, что "напечатанные" дома будут иметь свободную планировку и отличаться друг от друга.
Авторы проекта утверждают, что здания будут энергоэффективными и будут иметь меньше отходов в процессе строительства. Также на них установят фотоэлектрические крыши.
Кроме того, для создания зданий используют инновационный материал под названием Lavacrete и роботизированную систему, печатающую со скоростью 25,4 см в секунду.
Строительство начнется в 2022 году.
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