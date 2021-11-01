|За прошедшую неделю вакцинировались против COVID-19 больше украинцев, чем за весь июнь
|01.11.2021 13:55
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За прошедшую неделю в Украине сделано 1 740 231 прививка.
За прошедшую неделю сделано 1 740 231 прививок! Для сравнения это больше, чем за весь июнь!
Фото: Ukrinform
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.
" За прошедшую неделю сделано 1 740 231 прививок! Для сравнения это больше, чем за весь июнь!" , – говорится в сообщении.
За сутки 31 октября в Украине 117 818 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 89 546 человек, полностью иммунизированы – 28 272.
С начала вакцинальной кампании привито 10 245 775 человек, из них получили одну дозу – 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведена 17 695 591 прививка.
94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
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