Робопсы динамично станцевали под The ​​Rolling Stones Это впервые работы Boston Dynamics приняли участие в музыкальном клипе Фото: из свободного доступа Об этом сообщает TechEBlog. Работы станцевали под хит 1981 года "Start Me Up". Таким образом разработчики собак присоединились к поздравлению группы, которая дебютировала с этой песней 1981 года. The Rolling Stones и Boston Dynamics создали новое музыкальное видео, в котором группа роботов имитирует известных шоуменов Мика Джаггера, Кита Ричардса, Чарли Уоттса и Ронни Вуда. Это впервые работы Boston Dynamics приняли участие в музыкальном клипе. Читайте на "Цензор.НЕТ": Китайский стартап выпустил робота-собаку. Он бежит у хозяина и несет его вещи Сводка.нет - Новости Украины и Мира



