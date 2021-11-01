Погода, Новости, загрузка...
Робопсы динамично станцевали под The ​​Rolling Stones
01.11.2021 14:45
Робопсы динамично станцевали под The ​​Rolling Stones
Это впервые работы Boston Dynamics приняли участие в музыкальном клипе
Работы-псы от компании Boston Dynamics показали, как умеют плясать под музыку группы The Rolling Stones.
Робопсы динамично станцевали под The ​​Rolling Stones Фото: из свободного доступа
Об этом сообщает TechEBlog.
 
Работы станцевали под хит 1981 года "Start Me Up". Таким образом разработчики собак присоединились к поздравлению группы, которая дебютировала с этой песней 1981 года.
 
 
The Rolling Stones и Boston Dynamics создали новое музыкальное видео, в котором группа роботов имитирует известных шоуменов Мика Джаггера, Кита Ричардса, Чарли Уоттса и Ронни Вуда.
 
Это впервые работы Boston Dynamics приняли участие в музыкальном клипе.
 
Читайте на "Цензор.НЕТ":  Китайский стартап выпустил робота-собаку. Он бежит у хозяина и несет его вещи

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий