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|Таиланд открывается для вакцинированных туристов из 60 стран.
|01.11.2021 14:55
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Таиланд с понедельника, 1 ноября, открывается для полностью вакцинированных иностранных туристов из более чем 60 стран с низким уровнем заражения COVID-19 без соблюдения карантина.
Ожидается, что сегодня в аэропорты Бангкока и Пхукета прибудут десятки тысяч путешественников. Ранее вакцинированные туристы должны были пройти минимум семидневный карантин в отелях.
Фото: turizmua.com.ua
Об этом сообщает BBC.
Следует отметить, что МИД Таиланда пополнил список государств, граждане которых освобождаются от карантина во время въезда с 1 ноября на территорию королевства. Теперь в списке 63 страны, однако, Украины там нет.
Ожидается, что сегодня в аэропорты Бангкока и Пхукета прибудут десятки тысяч путешественников. Ранее вакцинированные туристы должны были пройти как минимум семидневный карантин в гостиницах.
По прогнозам, в следующем году количество туристов вырастет до 15 миллионов, что принесет более 30 миллиардов долларов.
В настоящее время в Таиланде полностью вакцинировано около 42% населения.
По данным сайта Worldometer, в Таиланде с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 1,9 млн случаев COVID-19, из них – 19,2 тыс. смертей и 1,8 млн выздоровлений.
Как сообщалось, правительство Таиланда объявило, что с 1 ноября страна начнет принимать полностью вакцинированных от коронавируса туристов.
В мире по состоянию на 1 ноября зафиксировали 247 463 597 случаев COVID-19, в том числе 5 014 976 летальных, выздоровели 224 135 386 человек.
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