Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго

Об этом в Telegram сообщил Офис Президента, передает Укринформ.

" Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26, которая состоится в городе Глазго ", - говорится в сообщении.

Также в ОП отметили, что уже завтра, 1 ноября, намечено выступление Зеленского на Конференции ООН и встреча с лидерами других государств.

Как ранее сообщало агентство, участникам саммита стран Большой двадцатки в Риме удалось достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса.