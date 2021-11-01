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|Зеленский с супругой прибыл в Британию для участия в климатической конференции
|01.11.2021 15:05
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Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго
Фото: Ukrinform
Об этом в Telegram сообщил Офис Президента, передает Укринформ.
" Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26, которая состоится в городе Глазго ", - говорится в сообщении.
Также в ОП отметили, что уже завтра, 1 ноября, намечено выступление Зеленского на Конференции ООН и встреча с лидерами других государств.
Как ранее сообщало агентство, участникам саммита стран Большой двадцатки в Риме удалось достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса.
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