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|Астрономы показали "фонтан" из газа в созвездии Водолея
|02.11.2021 16:35
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Национальная радиоастрономическая обсерватория США (NRAO) сделала фотографию скопления галактик Abell 2597, которое находится в созвездии Водолея.
Эта композиция скопления галактик Abell 2597 может выглядеть как череп, но на самом деле это похожий на фонтан поток газа, питающийся от сверхмассивной черной дыры.
Фото: TheNRAO
Об этом NRAO сообщила в Твиттере.
"Эта композиция скопления галактик Abell 2597 может выглядеть как череп, но на самом деле это похож на фонтан поток газа, питающийся от сверхмассивной черной дыры", - говорится в сообщении.
Abell 2597 — скопление галактик, находящегося в 1 млрд световых лет от Земли в направлении созвездия Водолея.
Фото: @TheNRAO
Скопление Abell 2597 состоит из сотен галактик, погруженных в облако газа с температурой в несколько миллионов градусов, которое ярко светится в рентгеновских лучах.
В скоплении доминирует эллиптическая галактика PGC 71390, в которой имеется сверхмассивная чёрная дыра.
Как сообщалось, группа астрономов под научным руководством Гавайского университета в Маноа (США) сделали прямое фото 2M0437b, одного из самых молодых когда-либо найденных экзопланет вне Солнечной системы.
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