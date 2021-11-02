Эта композиция скопления галактик Abell 2597 может выглядеть как череп, но на самом деле это похожий на фонтан поток газа, питающийся от сверхмассивной черной дыры.

Об этом NRAO сообщила в Твиттере.

"Эта композиция скопления галактик Abell 2597 может выглядеть как череп, но на самом деле это похож на фонтан поток газа, питающийся от сверхмассивной черной дыры", - говорится в сообщении.

Abell 2597 — скопление галактик, находящегося в 1 млрд световых лет от Земли в направлении созвездия Водолея.