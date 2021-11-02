Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Парламентская комиссия, завершившая работу на прошлой неделе, предложила сделать призыв обязательным для женщин. При этом обязательный призыв не означает обязательную армейскую службу для женщин.

Комиссия считает, что это шаг на пути уменьшения гендерного неравенства, который поможет проверить ситуацию целой возрастной группы: в частности, их здоровье, образование, трудовые перспективы и психологическое состояние.

Неявку на призыв предлагают наказывать штрафом.

Министерство обороны считает, что обязательный призыв всем поможет повысить слава армейской службы между женщин. В этом году более 1600 женщин избрали добровольную службу в армии.

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