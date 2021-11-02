Vax – наше слово года в 2021 году… Оно породило многочисленные производные, которые мы сейчас видим в широком диапазоне неформальных контекстов… Ни слово лучше не передает атмосферу в этом году, чем vax

Об этом сообщается на сайте словаря.

Как отмечается, это слово на сентябрь 2021 года использовали в 72 раза чаще, чем в 2020-м.

"Vax – наше слово года в 2021 году… Оно породило многочисленные производные, которые мы сейчас видим в широком диапазоне неформальных контекстов… Ни слово лучше не передает атмосферу в этом году, чем vax", - говорится в сообщении.

По мнению старшей редактора Оксфордского словаря Фионы Макферсон, vax – это очевидный выбор, поскольку он оказал "наиболее впечатляющее влияние", пишет BBC.

"Если добавить к этому его универсальность в формировании других слов – vaxxie, vax-a-thon, vaxinista – становится ясно, что vax имеет преимущество в этом году", – сказала она.

Впервые слово vax записали на английском языке в 1799 году, а производные от него vaccinate (прививка) и vaccination (вакцинация) – 1800-м. Оно произошло от латинского слова vacca, что означает "корова". Известно, что слово возникло благодаря работе английского врача Эдварда Дженнера, изобретшего прививку против оспы.

Как сообщалось, в прошлом году Оксфордский словарь английского языка, традиционно объявляющий главное слово года, отказался выбирать только один термин для описания 2020 года.

Таким образом издательство словаря, Oxford Languages, решило подчеркнуть "быстрое и внезапное лингвистичное влияние пандемии коронавируса на английский язык".

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