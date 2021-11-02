Украина по-прежнему остается в списке "других стран". Это означает, что въезд из Украины в Австрию остается возможным для всех целей путешествий, однако при определенных условиях

Как передает собственный корреспондент Укринформа в Австрии, правила въезда в республику из Украины остались без изменений, поездки в туристических целях остаются возможными для вакцинированных.

Новое постановление Минздрава содержит обновленный перечень "стран с ограниченным эпидемиологическим риском", въезд из которых в республику возможен без карантина и регистрации при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении или отрицательного результата теста на COVID-19. В этом списке насчитывается 49 стран, между них Украины нет.

Украина по-прежнему остается в списке "других стран". Это означает, что въезд из Украины в Австрию остается возможным для всех целей путешествий, однако при определенных условиях. Без предварительной регистрации и последующего карантина украинцы могут въезжать в страну при предъявлении сертификата вакцинации от COVID-19 или справки о выздоровлении/наличии антител.

В то же время в постановлении обновляется требование относительно того, когда должна быть сделана последняя вакцинация – не более 360 дней до въезда (ранее было 270 дней). Что касается медицинской справки о преодолении инфекции в течение последних 180 дней или справки о наличии нейтрализующих антител, то они должны быть не старше 90 дней.

Австрия признает следующие вакцины от COVID-19: Comirnaty/BNT162b2/Tozinameran (INN) от BioNtech/Pfizer; ChAdOx1_nCoV-19/ChAdOx1-S/AZD1222/Vaxzevria/ COVID-19 Vaccine AstraZeneca от AstraZeneca и Covishield от Serum Institute of India; Janssen от Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals; Moderna/mRNA-1273 от Moderna; Sinopharm/BIBP от Beijing Bio-Institute of Biological Products Co-Ltd.; Sinovac-CoronaVac vaccine, SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated.