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|Генсек ООН призвал прекратить относиться к природе, "как к туалету"
|02.11.2021 18:05
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мир прекратить относиться к природе "как туалету".
Наша зависимость от ископаемых видов топлива толкает человечество к краю пропасти. Мы стоим перед строгим выбором: или мы остановим ее или она остановит нас
Фото: из свободного доступа
Как передает Укринформ, в своей речи при открытии саммита COP26 в Глазго Гутерреш заявил, что мир должен бросить все силы на то, чтобы вдвое сократить выбросы в течение десятилетия.
"Пришло время сказать: довольно. Достаточно жестоко обращаться с биоразнообразием. Достаточно убивать себя углеродом. Достаточно относиться к природе как к туалету. Достаточно курить, бурить и сверлить все глубже и глубже. Мы сами роем себе могилу", - сказал он.
По словам генсека, после саммита по изменению климата в Париже в 2015 году, на котором было решено ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса, "было шесть жарких лет во всей истории".
По его убеждению, в этом виновата наша зависимость от угля, газа и нефти.
"Наша зависимость от ископаемых видов топлива толкает человечество к краю пропасти. Мы стоим перед строгим выбором: или мы остановим ее или она остановит нас", - сказал он.
Гутерреш отметил, что страны сильно отстают от графика сокращения выбросов, и планета движется к катастрофе, если не будут приняты соответствующие меры.
По его словам, несмотря на некоторые обнадеживающие признаки прогресса, их еще недостаточно. Исследование, проведенное ООН на прошлой неделе, показало, что нынешние обязательства по сокращению выбросов углерода до 2030 года - это лишь 7,5% (по сравнению с 2010 годом), а не 45%, что необходимо для того, чтобы мир достиг цели относительно потепление на 1,5 градуса.
"Последний опубликованный отчет о национально определенных вкладах показал, что они по-прежнему обрекают мир на катастрофическое повышение температуры на 2,7 градуса… Мы все равно двигаемся к климатической катастрофе. Даже при самом благоприятном сценарии температура поднимется гораздо выше двух градусов", - отметил он.
По его словам, заявления о принятых климатических мерах могут создать чувство, "что мы находимся на пути к изменению ситуации – это иллюзия".
К обнадеживающим признакам Гутерреш отнес обязательства некоторых стран по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году, прекращению международного финансирования угольной промышленности, обещание 700 городов стать "углеродно нейтральными".
Общественность, по его словам, также играет важную роль в борьбе с изменением климата, оказывая все большее давление на политиков.
"Армия действий по защите климата, возглавляемая молодыми людьми, безудержна. Их увеличивается. Их голоса звучат громче. И, уверяю вас, они не собираются отступать. Я с ними", - сказал Гутерреш.
По его мнению, меры по климату занимают первое место в перечне проблем, волнующих людей, независимо от страны, возраста и пола. "Мы должны слушать, мы должны действовать, мы должны делать выбор с умом", – добавил он.
Как сообщалось, в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября проходит конференция ООН по изменению климата COP26.
В понедельник в рамках конференции начался саммит мировых лидеров.
В конференции принимают участие президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон. В общей сложности ожидается участие в сессиях конференции около 120 мировых лидеров.
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