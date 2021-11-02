Наша зависимость от ископаемых видов топлива толкает человечество к краю пропасти. Мы стоим перед строгим выбором: или мы остановим ее или она остановит нас

Как передает Укринформ, в своей речи при открытии саммита COP26 в Глазго Гутерреш заявил, что мир должен бросить все силы на то, чтобы вдвое сократить выбросы в течение десятилетия.

"Пришло время сказать: довольно. Достаточно жестоко обращаться с биоразнообразием. Достаточно убивать себя углеродом. Достаточно относиться к природе как к туалету. Достаточно курить, бурить и сверлить все глубже и глубже. Мы сами роем себе могилу", - сказал он.

По словам генсека, после саммита по изменению климата в Париже в 2015 году, на котором было решено ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса, "было шесть жарких лет во всей истории".

По его убеждению, в этом виновата наша зависимость от угля, газа и нефти.

"Наша зависимость от ископаемых видов топлива толкает человечество к краю пропасти. Мы стоим перед строгим выбором: или мы остановим ее или она остановит нас", - сказал он.

Гутерреш отметил, что страны сильно отстают от графика сокращения выбросов, и планета движется к катастрофе, если не будут приняты соответствующие меры.

По его словам, несмотря на некоторые обнадеживающие признаки прогресса, их еще недостаточно. Исследование, проведенное ООН на прошлой неделе, показало, что нынешние обязательства по сокращению выбросов углерода до 2030 года - это лишь 7,5% (по сравнению с 2010 годом), а не 45%, что необходимо для того, чтобы мир достиг цели относительно потепление на 1,5 градуса.