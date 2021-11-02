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|Болгария направила 350 военных на охрану границы с Турцией
|02.11.2021 18:15
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Болгария в понедельник направила 350 солдат на границу с Турцией, чтобы помочь полиции справиться с растущим наплывом мигрантов.
С сегодняшнего дня на болгарско-турецкую границу прибыли солдаты для поддержки пограничной полиции.
Фото: из свободного доступа
Об этом частному каналу bTV сообщил министр обороны Болгарии Георгий Панайотов, передает "Европейская правда".
"С сегодняшнего дня на болгарско-турецкую границу прибыли солдаты для поддержки пограничной полиции", - сказал Панайотов.
Он добавил, что 350 военнослужащих прибыли на границу вместе с 40 единицами техники.
По данным министерства внутренних дел, в этом году уже более 6500 человек незаконно пересекли границу Болгарии, что в три раза больше, чем за первые девять месяцев 2020 года.
Болгария находится на одном из основных маршрутов, по которым мигранты въезжают в ЕС с Ближнего Востока и Афганистана.
В августе парламент согласился на отправку 400-700 солдат на границы с Грецией и Турцией, в основном для помощи в строительстве ограды.
Болгария является самой бедной страной-членом ЕС и никогда не принимала большое количество искателей убежища, большинство из которых пытаются попасть в другие страны ЕС, прежде чем дождаться ответа от Софии о своем статусе беженца.
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