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|Украинская разведка не подтверждает опрокидывание войск России в государственную границу
|02.11.2021 18:25
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительный переброс российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирована
Фото: из доступных источников
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.
"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирована", - говорится в сообщении.
Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений, считают в пресс-службе.
Военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства-агрессора и изменения их численности близко государственной границы Украины.
Как сообщалось, 31 октября издание The Washington Post сообщило о том, что российские военные в очередной раз начинают накапливать силы и средства у границ Украины.
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