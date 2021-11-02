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|Телескоп NASA показал сверхмассивное скопление галактик
|02.11.2021 18:35
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Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировала скопления галактик RX J1532.9+3021 (RX J1532).
С массой примерно у квадриллиона (тысяча триллионов) раз больше, чем у нашего Солнца, скопление галактик RX J1532 считается очень массивным
Фото: NASA
Об этом обсерватория сообщила в Твиттере.
"С массой примерно у квадриллиона (тысяча триллионов) раз больше, чем у нашего Солнца, скопление галактик RX J1532 считается очень массивным", - говорится в сообщении.
Фото: NASA
Отмечается, что близко центра этого скопления расположена большая эллиптическая галактика, в которой находится одна из самых мощных черных дыр, которые были открыты до сих пор.
Как сообщалось, телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 6984, которая находится в созвездии Индеец.
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