Об этом обсерватория сообщила в Твиттере.

"С массой примерно у квадриллиона (тысяча триллионов) раз больше, чем у нашего Солнца, скопление галактик RX J1532 считается очень массивным", - говорится в сообщении.

Фото: NASA

Отмечается, что близко центра этого скопления расположена большая эллиптическая галактика, в которой находится одна из самых мощных черных дыр, которые были открыты до сих пор.

Как сообщалось, телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 6984, которая находится в созвездии Индеец.

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