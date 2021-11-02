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Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей
02.11.2021 18:45
Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей
Для пассажиров появится комиссия при онлайн-бронировании поездки на платформе – рассказал CEO и соучредитель BlaBlaCar. – Этот сбор будет полностью возвращаться, если водитель или пассажир отменяют поездку. При этом оплата самой поездки по-прежнему будет осуществляться наличными непосредственно водителю
BlaBlaCar в Украине станет платным для пользователей карпулинга. Монетизация сервиса намечена на конец 2021 или на начало 2022-го.
Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей Фото: из свободного доступа

Об этом рассказал CEO и соучредитель BlaBlaCar Николя Брюссон в интервью РБК-Украина Авто.

знаменитый сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar в ближайшие месяцы станет платным для пользователей в Украине. Причем речь не об автобусных перевозчиках, уже сейчас платящих за подключение к платформе, а о тех, кто пользуется карпулингом, совершая поездки на автомобилях.

"Стратегическое решение о переходе карпулинга BlaBlaCar в Украине на платную основу уже принято, осталось определиться с датой, - отметил Николя Брюссон. - В любом случае, это не за горами - между вариантов мы рассматриваем декабрь 2021 года или февраль-март 2022- го".

При этом сервис не для всех станет платным – нововведение коснется только пассажиров, которым придется платить комиссию при бронировании поездки на платформе.

"Для пассажиров появится комиссия при онлайн-бронировании поездки на платформе – рассказал CEO и соучредитель BlaBlaCar. – Этот сбор будет полностью возвращается, если водитель или пассажир отменяют поездку. При этом оплата самой поездки по-прежнему будет осуществляться наличными непосредственно водителю ".

Тем самым для водителей ничего не изменится, поскольку для них использование сервиса останется бесплатным. А вот для пассажиров поездки станут подороже.

Напомним, впервые компания анонсировала переход сервиса на платное основание в конце 2018 года, однако затем началась пандемия COVID-19, в результате чего компания решила не создавать дополнительные трудности для своих пользователей в непростое время.

Напомним, компания Audi представила обновленный седан A8. Флагманская модель марки получила доработанный дизайн и расширенную оснастку.

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