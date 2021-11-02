Для пассажиров появится комиссия при онлайн-бронировании поездки на платформе – рассказал CEO и соучредитель BlaBlaCar. – Этот сбор будет полностью возвращаться, если водитель или пассажир отменяют поездку. При этом оплата самой поездки по-прежнему будет осуществляться наличными непосредственно водителю

Об этом рассказал CEO и соучредитель BlaBlaCar Николя Брюссон в интервью РБК-Украина Авто.

знаменитый сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar в ближайшие месяцы станет платным для пользователей в Украине. Причем речь не об автобусных перевозчиках, уже сейчас платящих за подключение к платформе, а о тех, кто пользуется карпулингом, совершая поездки на автомобилях.

"Стратегическое решение о переходе карпулинга BlaBlaCar в Украине на платную основу уже принято, осталось определиться с датой, - отметил Николя Брюссон. - В любом случае, это не за горами - между вариантов мы рассматриваем декабрь 2021 года или февраль-март 2022- го".

При этом сервис не для всех станет платным – нововведение коснется только пассажиров, которым придется платить комиссию при бронировании поездки на платформе.

"Для пассажиров появится комиссия при онлайн-бронировании поездки на платформе – рассказал CEO и соучредитель BlaBlaCar. – Этот сбор будет полностью возвращается, если водитель или пассажир отменяют поездку. При этом оплата самой поездки по-прежнему будет осуществляться наличными непосредственно водителю ".

Тем самым для водителей ничего не изменится, поскольку для них использование сервиса останется бесплатным. А вот для пассажиров поездки станут подороже.