Во время разговора с Президентом США Джо Байденом в Глазго обсудили ситуацию в Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине

Об этом глава Украинского государства написал в Твиттере, сообщает Укринформ.

"В ходе разговора с Президентом США Джо Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский находится в Глазго, Великобритания, где в понедельник, 1 ноября, принял участие в климатическом саммите COP26.

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