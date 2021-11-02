У "Дии" появился детский ковид-сертификат

Теперь родители могут сгенерировать в приложении "Дия" на смартфоне ковид-сертификат детей от 12 лет, которые получили 1 дозу вакцины или прошли полный курс прививки.

Об этом сообщает прессслужба "Действия" и телеграмм-канал Минздрава "Коронавирус инфо"

Чтобы получить детский СOVID-сертификат, необходимо выполнить следующие действия:

Убедитесь, что у вас на смартфоне установлена ​​последняя версия приложения "Действие";

Авторизоваться в "Действии";

Добавить в приложении свидетельство о рождении ребенка;

В меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты";

Сертификат ребенка появится в приложении вместе с вашими.

власть приложения сообщает, что дети с 14 лет могут самостоятельно авторизироваться в "Действии" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

Как добавить в "Действие" сертификат о прививках ребенка — смотрите в видеоинструкции:

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