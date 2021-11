У "Дии" появился детский ковид-сертификат - iPress.ua #google_pedestal_container {display: none;} .google-auto-placed {display: none;} #mys-wrapper{display: none;} УКР Регистрация Вход RSS ПОЛИТИКА

БИЗНЕС & ФИНАНСЫ

ОБЩЕСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

СПОРТ

ОТДЫХ

ЗДОРОВЬЕ

iShop НОВОСТИ

БЛОГИ

СТАТЬИ

БЛОГОСФЕРА

ФОТО

Історія дня

АРХИВ

РЕКЛАМА

ИНФОРМЕР

СПЕЦПРОЕКТЫ ПОИСК Коронавирус COVID - 2019

/

Російська агресія

/

Агрессия России

/ У "Дии" появился детский ковид-сертификат /> Фото: из свободного доступа /> Фото: из свободного доступа Теперь родители могут сгенерировать в приложении "Дия" на смартфоне ковид-сертификат детей от 12 лет, которые получили 1 дозу вакцины или прошли полный курс прививки. Об этом сообщает прессслужба "Действия" и телеграмм-канал Минздрава "Коронавирус инфо" Чтобы получить детский СOVID-сертификат, необходимо выполнить следующие действия: Убедитесь, что у вас на смартфоне установлена ​​последняя версия приложения "Действие"; Авторизоваться в "Действии"; Добавить в приложении свидетельство о рождении ребенка; В меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты"; Сертификат ребенка появится в приложении вместе с вашими. власть приложения сообщает, что дети с 14 лет могут самостоятельно авторизироваться в "Действии" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте. Как добавить в "Действие" сертификат о прививках ребенка — смотрите в видеоинструкции: Читайте также: Минздрав просит сообщать о подделке COVID-документов на "горячие" линии силовиков На Закарпатье открыли центр поддержки предпринимателей Действие. Бизнес

В Действия появились не биометрические загранпаспорта

Цифровым шерингом документов уже пользуются в трех украинских банках - Федоров ВИДЕО Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки действие ребенка действия приложении none} Теги: последние сводки