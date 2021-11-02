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|Словакия обязалась поддержать вступление Украины в ЕС
|02.11.2021 19:35
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Словакии Зузана Чапутова подписали совместное заявление о поддержке вступления Украины в ЕС.
Хорватия стала еще одним государством ЕС, с которым подписана Декларация о признании европейской перспективы Украины. Обсудили с Зузаной Чапутовой поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, взаимодействие в энергетической сфере и ситуацию в Донбассе.
Фото: из свободного доступа
Подписание состоялось на полях климатического саммита в Глазго, сообщает "Европейская правда".
"Хорватия стала еще одним государством ЕС, с которым подписана Декларация о признании европейской перспективы Украины. Обсудили с Зузаной Чапутовой поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, взаимодействие в энергетической сфере и безопасность в Донбассе", - говорится в заявлении офиса президента в Twitter.
Ранее четыре страны ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины – Литва, Латвия, Эстония и Польша.
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