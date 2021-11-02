Четыре года назад было определено несколько районов, где не разрешалось открывать новые гостиницы, а теперь запрет новых гостиниц распространяется почти на весь город.

Как сообщает NOS, власти города вводят такой запрет ради комфорта жителей столицы Нидерландов, ведь большое количество туристов создают много неудобств.

"Четыре года назад было определено несколько районов, где не разрешалось открывать новые гостиницы, а теперь запрет новых гостиниц распространяется почти на весь город", - говорится в сообщении.

Издание добавляет, что в настоящее время в Амстердаме – 533 гостиницы, в которых около 40 тысяч номеров.

Одновременно власти ввели более жесткие правила по сдаче квартиры из-за популярного сервиса аренды жилья Airbnb. Теперь надо дополнительно регистрироваться, и сообщать власти города о каждом арендаторе заранее. Из-за новых правил количество предложений Airbnb резко упало с конца марта по начало октября – с 16 648 до 2924.

Как сообщалось, в центре Амстердама закроют улицу красных фонарей, за пределами центра создадут другой квартал для сексуальных утех.

Такое предложение мэра Амстердама в феврале этого года поддержало большинство политических партий.

Мэр города Фемке Галсема уже не первый год говорит о новом образе столицы, в частности, что это должен быть город с хорошей архитектурой, музеями, чтобы посетители наслаждались красотой Амстердама, а не воспринимали его как город развлечений, проституток и наркотиков. Таким образом власти хотят изменить контингент туристов, приезжающих в столицу Нидерландов. Где именно будет создан новый район красных фонарей, не сообщается.

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