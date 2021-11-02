В ведомстве пояснили, что предельный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве закончился, следовательно его дальнейшее продление невозможно

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В ведомстве пояснили, что предельный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве закончился, следовательно его дальнейшее продление невозможно. А личное обязательство - единственная мера пресечения, о которой могла просить сторона обвинения.

Кроме того, Медведчук должен: прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда, не отлучаться из Киева и Киевской области, воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями, сдать на хранение в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы , дающих ему право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также носить электронное средство контроля.

Как сообщал Укринформ, в мае этого года суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

В то же время, он находится под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря по другому делу. Его подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн. грн.

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