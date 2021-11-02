В Киеве с 1 ноября ограничили скорость до 50 км/ч С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешена скорость движения по путям Киева – 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже Фото: из свободного доступа Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram "В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтировал 90 дорожных знаков 3.29" Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час. С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешена скорость движения по путям Киева – 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже”, - говорится в сообщении Усова Детали: Изменения претерпевают 7 участков улично-дорожной сети столицы: Набережное шоссе, Приднепровское шоссе, Столичное шоссе, проспект Бажана, улица Саперно-Слободская, улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков), проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака). Чиновник напомнил, что смена скоростного режима предусмотрена соответствующим решением Киевсовета. Читайте также: Вступили в силу изменения в правилах получения водительских прав С 1 ноября вступят в силу изменения в ПДД: появятся новые дорожные знаки и разметка

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