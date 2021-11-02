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В Киеве с 1 ноября ограничили скорость до 50 км/ч
02.11.2021 20:05
В Киеве с 1 ноября ограничили скорость до 50 км/ч
С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешена скорость движения по путям Киева – 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже
В Киеве с 1 ноября по 1 апреля ввели единый скоростной режим – в городе разрешили ездить только 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже.
В Киеве с 1 ноября ограничили скорость до 50 км/ч Фото: из свободного доступа

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram

"В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтировал 90 дорожных знаков 3.29" Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час.

С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешена скорость движения по путям Киева – 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже”, - говорится в сообщении Усова

Детали: Изменения претерпевают 7 участков улично-дорожной сети столицы:

Набережное шоссе,
Приднепровское шоссе,
Столичное шоссе,
проспект Бажана,
улица Саперно-Слободская,
улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков),

проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака).

Чиновник напомнил, что смена скоростного режима предусмотрена соответствующим решением Киевсовета.

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