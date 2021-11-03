Что такое тромбоз глубоких вен

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) представляет собой заболевание, при котором в глубокой вене происходит свертывание крови с возможностью последующего появления кровяного сгустка, частично или полностью перекрывающего вену. Такое заболевание может стать причиной инфаркта. В некоторых случаях отрыв тромба может привести к моментальной смерти.

В зоне риска такого тромбоза находятся примерно 10-20% всех людей. Поэтому каждому необходимо внимательно относиться к своему здоровью, вовремя проходить обследования и проводить лечение, назначенное доктором.

Основные признаки ТГВ

Определить ТГВ можно уже на первых стадиях развития. К основным симптомам патологии относятся:

Ощущение скованности в конечностях, которое отсутствовало ранее;

Уплотнение сосудов, выражающееся увеличением конечностей в объеме;

Нарушение подвижности;

Появление болевых ощущений в области образования сгустка, которые усиливаются по мере прогрессирования заболевания;

Припухание нижней конечности полностью или частично (голень, бедро).

Также при данном заболевании кожа в области развития патологии становится сильно натянутой. Оттенок при этом изменяется до бледного или синеватого.

Важно: Самым опасным симптомом является резкое распухание ноги (обычно — с утра) и уменьшение подвижности конечности. За такими признаками может последовать тромбоэмболия легочной артерии. Длительное нарушение кровообращения же может стать причиной гангрены.

При этом важно учитывать, что большинство признаков тромбоза глубоких вен нельзя назвать специфическими. Они могут указывать и на протекание других патологий: варикозное расширение вен, гормональные нарушения, ревматизм и т.д. Поэтому ставить диагноз и уж, тем более, назначать лечение без полноценной врачебной диагностики нельзя.