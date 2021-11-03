|Что такое тромбоз глубоких вен
|03.11.2021 10:15
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Что такое тромбоз глубоких вен
/> Фото: из свободного доступа
В зоне риска такого тромбоза находятся примерно 10-20% всех людей. Поэтому каждому необходимо внимательно относиться к своему здоровью, вовремя проходить обследования и проводить лечение, назначенное доктором.
Основные признаки ТГВ
Определить ТГВ можно уже на первых стадиях развития. К основным симптомам патологии относятся:
Также при данном заболевании кожа в области развития патологии становится сильно натянутой. Оттенок при этом изменяется до бледного или синеватого.
Важно: Самым опасным симптомом является резкое распухание ноги (обычно — с утра) и уменьшение подвижности конечности. За такими признаками может последовать тромбоэмболия легочной артерии. Длительное нарушение кровообращения же может стать причиной гангрены.
При этом важно учитывать, что большинство признаков тромбоза глубоких вен нельзя назвать специфическими. Они могут указывать и на протекание других патологий: варикозное расширение вен, гормональные нарушения, ревматизм и т.д. Поэтому ставить диагноз и уж, тем более, назначать лечение без полноценной врачебной диагностики нельзя.
Особенности проведения диагностики патологии
Диагностика патологии проводится с помощью:
Также могут потребоваться дополнительные исследования. Такой комплекс позволяет точно определить участок образования тромба, а также его особенности: состояние, размеры. На основе полученных данных доктор определяет наиболее подходящий метод лечения тромбоза глубоких вен. В большинстве случаев оно проводится путем инъекционной терапии. Часто лечение включает в себя растворы для инъекций, вводимых непосредственно в кровь. Чтобы подробнее прочесть о таком, переходите сюда.
Основные причины тромбоза
Одним из этапов диагностики тромбоза глубоких вен и их дальнейшего лечения является определение причины появления заболевания. В большинстве случаев патология появляется из-за:
Часто тромбоз глубоких вен появляется из-за болезней печени. В таких ситуациях лечение начинается с устранения заболевания, которое является первопричиной.
Причиной возникновения тромбоза глубоких вен может стать и образ жизни. Часто такое заболевание отмечается у людей, которые:
Нельзя исключать и факт наследственной предрасположенности к патологии.
Устранение тромбоза глубоких вен: особенности, скорость выполнения
Лечение тромбоза глубоких вен назначается только после комплексной диагностики. Оно включает в себя как медикаментозную терапию (путем ввода лекарственных препаратов в кровь), так и удаление самого тромба подходящим методом. В процессе устранения заболевания важно:
Продолжительность лечения напрямую зависит от стадии тромбоза. В большинстве случаев оно проводится в амбулаторных условиях, где на протяжении минимум 3-12 дней пациент находится под присмотром врачей и соблюдает постельный режим. После стабилизации состояния больной выписывается и ему назначается медикаментозная терапия для поддержания достигнутого эффекта.
Тромбоз глубоких вен считается одним из наиболее серьезных венозных заболеваний, которое влечет за собой негативные последствия (нередки случаи летального исхода). Поэтому игнорировать первичные признаки патологии не стоит. При появлении симптомов, которые описаны выше, следует как можно скорее обратиться к доктору. Лечить тромбоз на ранних стадиях гораздо проще и безопаснее.