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Юные борцы соревновались в Хмельницком на призы Павла Олейника
04.11.2021 16:35
Открытый областной турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта Украины Павла Олейника завершился в Хмельницком.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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