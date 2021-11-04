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Глава МВД Украины нацелен на снижение цифр смертности на дорогах и от насильственных преступлений
04.11.2021 16:56
В прошлом году в результате ДТП, пожаров и насильственной смерти погибли более 7 тысяч украинцев, показателем эффективности работы структур Министерства внутренних дел на местах станет снижение этой цифры.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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