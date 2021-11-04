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Германия предоставит 600 млн евро на гуманитарную помощь афганцам
04.11.2021 17:05
Германия выделит 600 млн евро на оказание гуманитарной помощи жителям Афганистана.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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