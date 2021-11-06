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США следят за активностью России на границе с Украиной, отмечают ее масштабность
06.11.2021 16:15
В Вашингтоне продолжают наблюдать активность российских военных на границе с Украиной.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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