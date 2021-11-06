Сводка Новостей
- Демонстрации защитников климата состоятся во всем мире в субботу
- Власти Грузии хотят, чтобы следующий суд над Саакашвили состоялся в тюрьме
- Бюджетное возмещение НДС в октябре – второе по объему с начала года
- Испанский аэропорт приостановил работу из-за массового бегства пассажиров
- Ляшко пообещал, что "Феофания" с 2022 года станет доступнее для "простых людей"
|Бюджетное возмещение НДС в октябре – второе по объему с начала года
|06.11.2021 16:45
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