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Бюджетное возмещение НДС в октябре – второе по объему с начала года
06.11.2021 16:45
Октябрь стал вторым по объемам бюджетного возмещения НДС в 2021 году – 13,6 млрд грн, что на 0,6 млрд меньше, чем в сентябре, но больше среднемесячных показателей в предыдущие месяцы года (13 млрд грн).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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