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Власти Грузии хотят, чтобы следующий суд над Саакашвили состоялся в тюрьме
06.11.2021 16:55
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявляет, что его ведомство по соображениям безопасности не рекомендует проводить судебный процесс в отношении бывшего президента Михеила Саакашвили в здании суда. Предлагают делать это в тюрьме, где он находится.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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