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Демонстрации защитников климата состоятся во всем мире в субботу
06.11.2021 17:05
Сотни тысяч людей намерены выйти на акции и демонстрации в десятках городов во всем мире, чтобы потребовать власти своих стран как можно быстрее принять меры по защите экологии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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