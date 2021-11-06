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Андрей Шевченко уже сегодня может возглавить "Дженоа" - СМИ
06.11.2021 17:35
Свой дебютный матч в Серии А в качестве тренера Шевченко проведет 21 ноября против "Ромы".

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