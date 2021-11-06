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В Канаде тысячи людей притворяются нудистами, чтобы купить дешево дом. В чем причина?
06.11.2021 17:55
Недалеко от Торонто начали продавать большой частный дом по относительно низкой стоимости. Однако приобрести его смогут только нудисты.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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