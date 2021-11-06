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С 8 ноября в "красную" зону карантина попадет еще одна область
06.11.2021 18:15
С 8 ноября "красную" зону карантина вводят на территории Волынской области. Поэтому строгие ограничения будут действовать уже в 17 регионах Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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