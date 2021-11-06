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Кулеба о "Мотор Сич": инвестиции в сферу военных чувствительных технологий.
06.11.2021 18:35
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможность китайских инвестиций в предприятие "Мотор Сич", заявил, что в сфере военных чувствительных технологий Украина будет ориентироваться на западных партнеров.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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