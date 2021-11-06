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Рада отменила штамп о прописке в паспорте и одобрила электронную регистрацию места жительства
06.11.2021 18:45
Депутаты Верховной Рады во втором чтении и в целом поддержали введение электронной регистрации места жительства.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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