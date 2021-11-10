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В Германии предлагают договориться с Украиной о временном размещении "нелегалов Лукашенко"
10.11.2021 15:45
Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид предложил открыть контролируемый путь для мигрантов в Польшу и привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе с Беларусью.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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