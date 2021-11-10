Сводка Новостей
- Льготное растаможивание "евроблях" завершилось - с 10 ноября нарушителей будут штрафовать
- В Германии предлагают договориться с Украиной о временном размещении "нелегалов Лукашенко"
- Первую модель компьютера Apple продали на аукционе за $400 тысяч
- Премьер-министр Швеции подал в отставку
- В ВОЗ призывают минимизировать путешествия на фоне пандемии
|В Германии предлагают договориться с Украиной о временном размещении "нелегалов Лукашенко"
|10.11.2021 15:45
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