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Зеленский пригрозил олигархам, чтобы не играли с государством в "искусственный дефицит" газа
11.11.2021 16:05
Президент Владимир Зеленский призвал олигархические группы не создавать искусственный недостаток газа и угля с целью увеличения их цены, потому что это вредит государству.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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