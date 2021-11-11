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Украина дополнительно перебрасывает к границе с Беларусью 8,5 тысяч силовиков
11.11.2021 16:25
Для защиты границы Украины с Беларусью дополнительно привлекут 8,5 тысяч военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полиции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 донбасс 03.01.2015 08:51
За преступления всегда рано или поздно прийдется отвечать его задерживала ген прокуратура новой республики а мы задерживаем как россияне вооружённых бандитов
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