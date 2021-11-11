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Лукашенко угрожает перекрыть транзит газа в случае ужесточения санкций ЕС
11.11.2021 21:55
Александр Лукашенко заявил о возможном перекрытии газопровода Ямал-Европа в случае расширения санкций со стороны Евросоюза.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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