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Как будут наказывать за пытки животных: новый закон предусматривает штрафы до 8,5 тысяч и арест
11.11.2021 22:25
В Украине с 8 ноября начали действовать изменения в положения законодательства, усиливающие административную и уголовную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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