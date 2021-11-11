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|Как будут наказывать за пытки животных: новый закон предусматривает штрафы до 8,5 тысяч и арест
|11.11.2021 22:25
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