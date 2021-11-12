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Смогут ли "матрасники" остановить команду Вальверде - Прогноз на матч Атлетико Мадрид - Барселона
12.11.2021 15:55
Наиболее реальным прогнозом на этот поединок выглядит "Победа Барселоны в 1 мяч или ничья" с коффом 1.94.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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