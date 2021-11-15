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Австрийский политолог назвал абсурдом идею депутата Бундестага разместить мигрантов в Украине
15.11.2021 16:25
Заявление немецкого депутата о возможности временного размещения в Украине беженцев, следующих в ЕС через Беларусь, просто абсурдно и лишено какой-либо логики.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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