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Чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Рон Флауэрс скончался в возрасте 87 лет
15.11.2021 16:35
Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Рон Флауэрс скончался на 88 году жизни, сообщается на сайте "Вулверхэмптона", цвета которого он защищал на клубном уровне.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 Сергей 03.01.2015 22:33
а зачем врать?) а как же второй закон, "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины" (опубликован в газете "Голос Украины" от 31.12.2014 № 254), которым и предусмотрена отмена широкого круга льгот и выплат отдельным категориям лиц:<£$%&£$%& />народных депутатов Украины, членов Кабинета Министров Украины, прокуроров, работников государственных органов (кроме Национального антикоррупционн ого бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции) и других бюджетных учреждений, работников Национального банка Украины, судейского вознаграждения ограничиваются 7 размерами минимальной заработной платы, а при сокращении численности работников – 10 размерами минимальной заработной платы (выплата пособий по временной нетрудоспособно сти, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытов ых вопросов и оплата времени ежегодного отпуска не учитываются в указанном максимальном размере)
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