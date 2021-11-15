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Вышел на улицу без паспорта в карантин. В Сумской области мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен
15.11.2021 16:45
В Сумской области суд наложил штраф на мужчину, который, выйдя на улицу, не взял с собой паспорт. Инцидент произошел в селе Хмелев Роменского района Сумской области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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