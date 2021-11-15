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Словакия сохранила возможность въезда для вакцинированных путешественников из Украины
15.11.2021 16:55
Словакия сохранила возможности въезда для украинцев, несмотря на рекомендации Совета ЕС исключить Украину из "зеленого" списка для путешествий.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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