Сводка Новостей
- Новые правила в транспорте в Киевской области: нужно иметь ковид-сертификат или тест
- Нидерланды первыми в Западной Европе вернули частичный локдаун
- В Украине зафиксировано 23 572 новых случая коронавируса
- В Финляндии правительство хочет разрешить работникам видеть зарплаты коллег во избежание дискриминации
- СБУ за сутки разоблачила масштабные схемы фальсификации COVID-документов в трех областях Украины
|Журнал Time назвал лучшие изобретения 2021 года
|15.11.2021 17:05
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