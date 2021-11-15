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СБУ за сутки разоблачила масштабные схемы фальсификации COVID-документов в трех областях Украины
15.11.2021 17:15
Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали преступные схемы, связанные с подделкой COVID-сертификатов, в Харькове, Ивано-Франковске и Киеве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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