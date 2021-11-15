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В Финляндии правительство хочет разрешить работникам видеть зарплаты коллег во избежание дискриминации
15.11.2021 17:25
Правительство Финляндии планирует принять в стране новый закон, который должен позволить работникам испытывать, сколько зарабатывают их коллеги, если они подозревают, что подвергаются дискриминации.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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