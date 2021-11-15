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Суд полностью отменил опекунство над Бритни Спирс, продолжавшееся 13 лет
15.11.2021 18:05
Суд в Лос-Анджелесе окончательно отменил опекунство над певицей Бритни Спирс, продолжавшееся более 13 лет. Теперь артистка вернется к контролю своих финансов, карьеры и личной жизни.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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