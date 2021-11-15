Сводка Новостей
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|Количество выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 252,9 млн
|15.11.2021 18:35
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