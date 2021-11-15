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Участники конференции CОР26 одобрили соглашение по климату
15.11.2021 18:55
Делегации из почти 200 стран согласовали в субботу вечером новое глобальное соглашение на конференции ООН по климату (CОР26) в Глазго.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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